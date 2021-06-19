РИАМО - 19 июн. На российском рынке труда в июне текущего года количество вакансий на удаленную работу достигло максимума из-за ситуации с Covid-19, сообщает Газета.ru.

Так, в сервисе по поиску работы hh.ru с 1 по 18 июня разместили около 48,8 тыс. предложений работы на дистанционке.

До этого пиком был апрель - тогда было размещено 46,8 тыс. таких вакансий. Однако в мае число предложений дистанционной работы снизилось до 34,8 тыс. Это связано с нерабочими днями, которые были объявлены в России с 1 по 11 мая.

Количество вакансий на удаленке ежемесячно растет примерно на 15%. Почти за полгода оно достигло 215 тыс., что на 10% больше, чем за весь прошлый год.

Наиболее часто подобные вакансии встречаются в IT-сфере, телекоммуникациях, продажах, консультировании, маркетинге, рекламе, PR, банках.

Студенты и молодые специалисты могли откликнуться более чем на 10 тыс. подходящих для них вакансий на дистанционную работу.