РИАМО - 19 июн. Президент РФ Владимир Путин призвал жителей страны привиться от коронавирусной инфекции, сообщает Nation News.

По его словам, последствия коронавирусной инфекции все еще изучаются учеными.

«Привиться от коронавируса — лучше, чем болеть», — сказал Путин в субботу на съезде партии «Единая Россия».

Ранее Путин заявил, что вакцинирование в стране должно идти шире.

Прививку от коронавируса сделали уже более 18 млн россиян.

За последние сутки в России выявлено 17 906 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 5 299 215 случаев Covid-19.

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