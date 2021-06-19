РИАМО - 19 июн. В центре столицы в рамках дорожно-ремонтных работ специалисты приступили к розливу битумной смеси на ремонтируемом участке Тверской улицы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В ближайшее время начнется укладка нового асфальтобетонного покрытия.

Битумная эмульсия для дорожных работ – важный связующий компонент для соединения нижнего слоя покрытия с верхним. Техника с помощью спецоборудования равномерно распределяет эмульсию по всей ширине проезжей части.

Вечером 18 июня начался ремонт дорожного полотна на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны. Движение транспорта временно перекрыто до 05:00 21 июня.