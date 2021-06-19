РИАМО - 19 июн. По решению тренерского штаба сборной России по футболу ее вылет на матч с Данией в рамках чемпионата Европы отложен, сообщает Nation News.

Сборная отправится в Копенгаген на день позже запланированной даты. Перенос вылета согласован с УЕФА.

На стадионе «Паркен» 21 июня состоится матч третьего тура группового этапа Евро-2020 Россия - Дания.

Пресс-атташе национальной команды Игорь Владимиров подчеркнул, что все идет по плану. Футболисты в Новогорске продолжают подготовку к матчу.