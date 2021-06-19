РИАМО - 19 июн. Пожарные спасли 5 человек при ликвидации возгорания в квартире многоэтажки в столичном районе Новокосино, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

19 июня в 13:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Новокосинская, д. 51, к. 2. Горели квартира и балкон на 10 этаже 17-этажного жилого дома, огонь частично ушел на балкон 11-го этажа. Общая площадь пожара составила 20 кв. м.

Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с вышележащих этажей были спасены 5 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

Возгорание ликвидировали в 13:39.

В тушении принимали участие 29 человек личного состава и 8 единиц техники.