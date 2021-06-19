РИАМО - 19 июн. В столице в текущем году планируется отремонтировать 20 млн кв. м асфальтового покрытия, сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«С 23 часов вчерашнего дня ведутся масштабные работы по замене дорожного полотна на 1-ой Тверской и Ямской улице. Работы эти организованы в рамках нашей программы, которая есть на этот год у правительства Москвы по ремонту асфальтовых покрытий. Необходимо отметить, что около 20 миллионов квадратных метров асфальтового покрытия будет отремонтировано в текущем году», — сказал Бирюков.

Он добавил, что на сегодняшний день примерно 40% данных работ уже выполнено. Замена дорожного покрытия проводится на объектах, где асфальт превысил срок эксплуатации. Все подготовительные работы ведутся днем, а ремонт — в ночные часы.

Тверскую-Ямскую планируется открыть уже в понедельник около 3 часов ночи. В ремонте дорожного покрытия задействовано более 2,3 тыс. человек и около 1,4 тыс. единиц техники.

В этом году также будет отремонтировано Варшавское, каширское шоссе, Садовое кольцо и ряд участков МКАД.

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