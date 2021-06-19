РИАМО - 19 июн. Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова вместе с первыми посетителями приняла участие в старте проекта «Зарайский замес», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Здание было заброшенным, но сейчас внутри уже началась жизнь, открылось производство коврижки зарайской. Сюда можно приезжать с детьми и сделать ее своими руками. Коврижка состоит из меда и большого количества специй, орехов, изюма — каждый может сделать на свой вкус. Рядом появилась сыроварня, продают мед. В выходные приезжает много туристов из других городов. Планируем, что в соседних зданиях откроются булочные, шоколадные. С приходом малого бизнеса и таких энтузиастов своего дела в городе возвращается экономика», — сказала Виртуозова.

Перемены заметны и во внешнем облике старинного города. Преобразился центр Зарайска — на благоустроенной набережной реки Осетр всегда много туристов и местных жителей. На Октябрьской улице начали разбивать розарий на 1 тыс. кустов. Виртуозова посадила там первые цветы.

«Андрей Юрьевич Воробьев в качестве губернатора совершил свою первую рабочую поездку именно в Зарайск. И спустя уже почти 9 лет этот город не узнать, что очень радует. Проекты его благоустройства дважды побеждали на Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды, организованном по поручению президента РФ Владимира Путина. Следующий шаг — установка новых заборов, по поручению губернатора все ограждения будут в едином стиле», — отметила вице-губернатор.

Она также проверила, как организован детский отдых в оздоровительном лагере «Осетр». По поручению губернатора Андрея Воробьева здесь открыли площадку для футбола, баскетбола и волейбола. По просьбе ребят будет очищена река.

«Все наши подмосковные лагеря приведены в порядок, соответствуют требованиям, чистые и уютные, но самое главное, как сказали нам дети, «здесь вкусно и весело». Требования у нас строгие, поэтому ситуация под контролем. Дети могут спокойно отдыхать и наслаждаться общением», — уточнила Виртуозова.