РИАМО - 19 июн. Российскую певицу Марину Максимову (МакSим) ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ, пишет StarHit.

Ранее 38-летнюю артистку доставили в столичную клинику с диагнозом пневмония и 40% поражением легких. Несмотря на усилия врачей, ее состояние ухудшилось.

По данным источника издания, у пациентки возникли проблемы с самостоятельным дыханием. Медики попробовали неинвазивную вентиляцию, но она не сильно помогла. Тогда врачи решили ввести певицу в состояние медикаментозного сна. Это должно уменьшить нагрузку на внутренние органы и предотвратить кислородное голодание.

В настоящий момент медики проводят комплексное обследование пациентки, чтобы иметь возможность построить дальнейшую стратегию борьбы с заболеванием певицы.

Несмотря на то, что у МакSим подозревают коронавирус, тест показал отрицательный результат.

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