РИАМО - 19 июн. В столице температура может подняться до плюс 32 градусов, таким образом, 19 июня может стать самым жарким днем в городе с начала лета, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В настоящее время температура в Москве не достигла своего максимума. Вполне возможно, что сегодняшний день станет самым жарким с начала лета», - сказал Леус.

Он добавил, что температура воздуха может достичь плюс 32 градусов.

Как уточняется на сайте «Метеоновости», самый жаркий день в столице был в 1897 году, тогда воздух прогрелся до плюс 31,8 градуса.

В субботу среднесуточная температура в городе выше нормы на 5 градусов.