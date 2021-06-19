РИАМО - 19 июн. Новый видеоклип «Аристократ» рэпера Моргенштерна набрал 10 млн. просмотров на YouTube за три дня с момента публикации, пишет kp.ru.

В клипе музыкант выкупает дворец у четы аристократов, чтобы устроить внутри вакханалию. Артист наряжается в парик и камзол и ведет отбор девушек для утех.

Примечательно, что рэпер впервые обращается к классике и перевоплощается в писателя Александра Пушкина, позоря соперника по дуэли неприличным жестом.

Кроме того, в клипе есть отсылка к скандалу на премии «Муз-ТВ», где музыканта лишили заветной золотой тарелки. В «Аристократе» Моргенштерн затушил сигарету об этот приз.

Моргенштерн считается самым высокооплачиваемым артистом в России на текущий момент. Доход певца за 2020 год по самым скромным подсчетам составляет порядка 140 млн рублей.