РИАМО - 19 июн. Врач-невролог, доктор медицинских наук, профессор Ян Власов пояснил, что лечение рассеянного склероза будет более эффективным, если вовремя диагностировать заболевание, поэтому стоит обратить внимание на 6 признаков болезни, пишет aif.ru.

Симптомами являются неожиданно возникающая слабость в руке или ноге (например, после посещения бани или пляжа); временное нарушение зрения, двоение в глазах, головокружение; изменение чувствительности кожи; нарушения при мочеиспускании; повышенная утомляемость; шаткость и неустойчивость при ходьбе.

«Еще несколько десятилетий назад эта болезнь считалась не только неизлечимой, но и не лечимой. Пациенты были обречены на неизбежную скорую инвалидность и гибель. Сегодня в России зарегистрировано более 20 лекарств, которые называют «препаратами, изменяющими течение рассеянного склероза», — отметил Власов.

Он подчеркнул, что благодаря лекарствам люди с таким диагнозом могут жить долгие годы и полноценной жизнью.

Перечислить все симптомы данного заболевания очень непросто, именно поэтому рассеянный склероз называют «болезнью с тысячью лицами». Всего описано свыше 60 различных симптомов, с которыми люди могут обращаться к разным врачам — психиатрам, хирургам, офтальмологам, урологам, а нужно идти к неврологам.

«За последние 10 лет количество больных рассеянным склерозом в России, получающих лечение, увеличилось в 10 раз: с 5 до 57 тыс. человек», — отметил профессор.

Он высказал надежду, что имеющиеся на сегодняшний день лекарства помогут людям с данным диагнозом дождаться момента, когда ученые смогут победить рассеянный склероз.