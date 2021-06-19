РИАМО - 19 июн. В столице с 12 до 20 часов 20 июня объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за очень высокой температуры, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Оранжевый» — это третий уровень опасности, который означает опасную погоду. При этом уровне имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Подмосковье действует «желтый» уровень погодной опасности до 20 часов 20 июня из-за жары. Он является вторым уровнем погодной опасности и означает потенциально опасную погоду.

Также «оранжевый» уровень опасности погоды объявили в Ярославской, Орловской, Липецкой и Курской областях, «желтый» - в Костромской, Тверской, Владимирской и Тульской областях ЦФО.

20-22 июня на большей части Центрального федерального округа, в том числе в Московском регионе, прогнозируется аномально жаркая погода со среднесуточной температурой выше нормы на 7 градусов и более.

В Москве температура днем может поняться до плюс 33 градусов.