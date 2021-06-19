РИАМО - 19 июн. Бывшая вокалистка российской группы Serebro Катя Кищук впервые стала мамой, сообщает Nation News.

Радостным известием Кищук поделилась в своем Instagram-аккаунте. К посту певица прикрепила фотографию с ножкой малыша.

Кищук никому не сообщала о своей беременности, из-за чего новость о рождении ребенка стала приятной неожиданностью.

Подписчики поздравили молодую маму с появлением на свет первенца, пожелали ей и малышу крепкого здоровья и счастья. Также они удивились, как экс-солистке удалось скрыть свое интересное положение.

Прошлым летом Кищук объявила о помолвке с британским исполнителем Slowthai, который заявил, что мечтает иметь детей от своей возлюбленной.