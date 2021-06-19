РИАМО - 19 июн. Бригада арбитров во главе с французом Клеманом Тюрпеном будет сопровождать матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными России и Дании, сообщает Nation News.

Встреча российской сборной с национальной командой Дании пройдет 21 июня в 22:00 по московскому времени. Игра состоится на стадионе «Паркен» в Копенгагене.

Главным арбитром встречи назначен француз Клеман Тюрпен. Информация об этом предоставлена на официальном сайте УЕФА.

Помогать Тюрпену в судействе будут Николя Дано и Сириль Гренгор. Арбитром VAR стал Франсуа Летесье, а место четвертого судьи занял Сандро Шерер из Швейцарии.

Ранее в рамках Евро-2020 национальная сборная провела 2 матча. Встреча с Бельгией закончилась поражением со счетом 0:3, в матче с Финляндией россиянам удалось забить гол — 1:0.

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