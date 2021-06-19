РИАМО - 19 июн. 20 июня с 11:00 до 20:00 на территории столицы ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха плюс 30-32 градуса, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Ночью 20 июня в столице прогнозируется плюс 14-16 градусов.

При жаре москвичам рекомендуют избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды. Необходимо быть осторожными и внимательными.

В субботу в Москве осадков не ожидается.

В мегаполисе объявили «желтый» уровень погодной опасности до 21 июня из-за очень высокой температуры.

Как избежать перегрева в жару: рекомендации МЧС>>