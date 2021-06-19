РИАМО - 19 июн. Коммунальные службы Москвы проведут аэрацию воздуха и полив дорог из-за жаркой погоды днем в субботу, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В столице ожидается температура выше 30 градусов, осадков не прогнозируется.

«Прямо сейчас приступаем к аэрации – на дороги вышли колонны поливомоечной техники. Они направляют струи воды вверх, чтобы охладить нагревающийся от асфальта воздух», – говорится в сообщении.

Регулярный полив проезжей части в жару помогает снизить уровень деформации асфальта, который повышается в связи с продолжительным воздействием солнца и высокой транспортной нагрузкой. Аэрация воздуха добавляется к стандартному поливу тогда, когда температура воздуха поднимается выше 25 градусов.

Автомобилистов попросили с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.

Ранее москвичей предупредили об опасной жаре в субботу днем. Рекомендуется избегать перегрева на солнце и носить головной убор.