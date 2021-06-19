РИАМО - 19 июн. На 4 станциях юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена строители продолжают заниматься архитектурной отделкой, все станции находятся в высокой степени готовности, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Все 4 станции юго-западного участка Большого кольца метро находятся в высокой степени готовности, здесь продолжаются архитектурно-отделочные работы, планируем завершить строительство до конца года», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Ход работ

Он уточнил, что на станции метро «Давыдково» ведутся работы по архитектурной отделке пассажирских зон и служебных помещений, а еще строители монтируют инженерные системы.

«После окончания тоннелепроходки от «Давыдково» к переходной камере у станции «Аминьевская» строители приступили к устройству жесткого основания и верхнего строения пути на станции и в пройденном двухпутном перегонном тоннеле», – отметил заммэра.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг является управляющей компанией по строительству новых линий и станций метро) Юрий Кравцов добавил, что на станции «Аминьевская» после окончания монтажа эскалаторов начали работы по облицовке натуральным камнем стен эскалаторного хода в вестибюлях и пассажирской зоне кассового зала. Кроме того, строители начали монтаж лифтового оборудования в одном из вестибюлей станции.

«На «Проспекте Вернадского» установлено эскалаторное оборудование, производятся монтаж внутренних инженерных систем и отделочные работы в служебных помещениях и общественных зонах», – сказал Кравцов.

Ранее пресс-служба сообщала, что на станции «Мичуринский проспект» практически смонтировали подсистемы под декоративные панели на путевых стенах, ожидается начало работ по отделке служебных помещений и монтажу эскалаторов. Еще на станции строят пешеходный переход через улицу Удальцова и пересадку на одноименную станцию Калининско-Солнцевской ветки подземки.

БКЛ

Протяженность юго-западного участка Большого кольца метро составит 7,7 км, на нем разместятся 4 станции. Их ввод позволит улучшить дорожную ситуацию на западе и юго-западе мегаполиса, разгрузит центральные станции метро и соседние участки радиальных линий, в первую очередь – Сокольнической и Калининско-Солнцевской.

БКЛ является самым масштабным проектом за всю историю метростроения в городе и одним из самых крупных во всем мире. Протяженность данной ветки составит 70 км, на ней будет 31 станция. При этом 12 станций линии уже открыты для пассажиров.

Проходку тоннелей БКЛ планируют завершить в 2021 году.

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