РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. В Подольске приостановили монтаж вентиляции предприятия по приготовлению еды в нежилом помещении многоквартирного дома после жалобы жителей, сообщил член Общественной палаты округа Ренат Мухамеджанов.

Мухамеджанов 17 июня принял участие во встрече с жителями дома №154 на проспекте Ленина совместно с депутатом горсовета Сергеем Кулевым, депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем и представителями управляющей компании. Основным вопросом на встрече стало обращение жителей по вопросу открытия в доме на первом этаже предприятия общественного питания «Сушисет».

В ноябре 2020 года «Сушисет» заключил договор аренды нежилого помещения и в марте текущего года получил решение комитета по жилищно-комунальному хозяйству администрации Подольска о возможности перепланировки. Других разрешительных документов предприятие не оформило. Больше всего опасений у жителей вызывает использование общей вентиляционной системы дома, работы по подключению к которой начались без согласия жильцов.

На встрече представители предприятия «Сушисет» предоставили комплект документации, но он не полный, недостающие документы их попросили предоставить на следующей встрече. Также они дали возможность осмотреть нежилое помещение, в котором ведутся строительные работы. По согласованию с жителями строительные работы по монтажу собственной системы вентиляции предприятия «Сушисет» к общей вентиляционной системе дома приостановлены до следующей встречи.

Также с жителями обсудили вопросы по капитальному ремонту дома, благоустройству и недостаточной безопасности дорог внутри двора из-за высокого трафика машин. Все вопросы взяли на контроль, их проработают к следующей встрече, которая запланирована на 2 июля.