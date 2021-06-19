РИАМО - 19 июн. Московские полицейские стали проводит рейды, в ходе которых сотрудники проверяют наличие масок у таксистов и пассажиров, передает ТАСС.

«Полиция Москвы начала тщательную проверку по наличию масок у водителей такси и их пассажиров. В случае отсутствия масок нарушителю грозит штраф в размере 5 тыс. рублей», — сообщил агентству источник в силовых структурах.

В столице зафиксирован резкий рост случаев заражения коронавирусом. За сутки в городе выявили 9120 новых случаев инфекции. Госпитализированы 1745 человек, умерли 76 пациентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва фактически заново начала переживать историю с пандемией.

С 21 июня в столице отменяются нерабочие дни, введенные с 15 июня. Ограничительные мероприятия в связи распространением Covid-19 продлены по 29 июня включительно.

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