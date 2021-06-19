РИАМО - 19 июн. Аудиторы Счетной палаты РФ предупредили об угрозе ценового кризиса и спада спроса на жилье. Также они предлагают скорректировать условия программы льготной ипотеки после 1 июля 2021 года. Об этом в субботу пишет газета «Известия».

СП составила отчет о результатах оценки результативности выделения в 2019-2020 гг. средств федбюджета на поддержку рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. В нем предлагается предоставлять льготу только нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам или сделать участие в этой программе однократным.

Форсированный рост выдачи ипотеки в стране может иметь негативные последствия для макроэкономической устойчивости, говорится в документе.

Исследования показали, что более высокая долговая нагрузка частного сектора повышает вероятность возникновения кризисов: она усиливает посткризисные рецессии в экономике и их продолжительность.

В Счетной палате считают, что поддерживать доступность жилья должен устойчивый рост доходов населения, а не доступная ипотека.

Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена в апреле 2020 года, а в середине осени ее продлили до начала июля текущего года. Господдержка сильно стимулировала рост продаж жилья в новостройках.

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