РИАМО - 19 июн. Мужчину с резаным ранением госпитализировали после драки у магазина на улице Новорогожской в столице, сообщили РИАМО в пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Драка случилась по адресу: ул. Новорогожская, д. 11, корп. 2.

У мужчины диагностировали резаную рану левого плеча, венозное кровотечение, геморрагический шок.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства данного инцидента. По фактам драки и ранения начата проверка.