РИАМО - 19 июн. С субботы кандидаты и избирательные объединения вправе выдвигать свои кандидатуры на выборы в Московскую областную думу, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

Избирательные объединения представляют данные своих кандидатов в избирательную комиссию региона, кандидаты по одномандатным избирательным округам — в окружные избирательные комиссии.

В избирательной комиссии Подмосковья в период выдвижения кандидатов документы принимаются ежедневно с 09:00 до 18:00.

В Мособлизбиркоме работает горячая линия в период подготовки и проведения выборов в Единый день голосования 19 сентября. Россияне будут выбирать депутатов в Госдуму и региональные парламенты.