РИАМО - 19 июн. Столичный ночной клуб Gazgolder могут оштрафовать на сумму до 1 млн рублей, либо закрыть на срок до 90 суток за нарушения мер против Covid-19, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Сергей Михайлов.

«В клубе Gazgolder в Нижнем Сусальном пер., д. 5, стр. 26, выявлены грубые нарушения посетителями требований по соблюдению социального дистанцирования, а также нарушения требований по использованию средств индивидуальной защиты», — сказал Михайлов.

По его словам, за данные нарушения заведению грозит штраф до 300 тыс. рублей, а в случае, если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, — до 1 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

Сотрудники ОАТИ ежедневно проводят рейды в столице по контролю за соблюдением предприятиями общепита и их посетителями санитарно-эпидемиологических требований.

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