РИАМО - 19 июн. В медицинском кластере «Сколково» в Москве готовится к вводу в эксплуатацию терапевтический корпус, который находится под управлением израильской клиники «Хадасса», сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«В ближайшее время завершится оформление документации на ввод второго объекта в медкластере – терапевтического корпуса площадью 25 тыс. кв. м, рассчитанного на 265 рабочих мест. В клинике будет внедрен мультидисциплинарный подход, в соответствии с которым пациенты получат полный спектр необходимой им медицинской помощи», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что в 2023 году на территории данного медкластера планируется открыть Центр хронических заболеваний, Центр ядерной медицины, уникальный медицинский молл, французский реабилитационный центр и Университетский госпиталь Страсбурга.

Гендиректор фонда Московского медицинского кластера (ММК) Ильдар Хайруллин уточнил, что новый корпус будет специализироваться на лечении онкозаболеваний.

«В клинике откроются отделения хирургии, онкологии, лучевой терапии, радионуклидной диагностики, в том числе с использованием радиофармацевтических препаратов нового поколения. Терапевтический корпус будет оснащен новейшим медицинским оборудованием, в числе которого – МРТ для высокоточного планирования лучевой терапии, ангиограф для гибридных операций и другие», – добавил Хайруллин.

18 июня российский премьер-министр Михаил Мишустин и мэр города Сергей Собянин открыли детский инфекционный корпус, который возвели в рамках второй очереди строительства многопрофильной клинической больницы в Коммунарке.

«Это инфекционный корпус, который построили уже и вводим. Плюс детская больница и лучевой корпус, который мы сейчас проектируем. Четыре корпуса, которые здесь будут введены, это еще порядка 60 тыс. кв. м. Всего будет 160 тыс. кв. м», – отметил Собянин.

Он подчеркнул, что данная больница самая крупная на постсоветском пространстве, которую возвели в чистом поле с нуля и в таком объеме.