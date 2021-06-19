РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. В Подольске жители пожаловались депутату горсовета Максиму Круглову на опасную для пешеходов дорогу на улице Трудовой и попросили сделать переходы и ограничители скорости.

Оптимизация дорожной инфраструктуры - сложная и важная задача. Количество дорог и автомобилей в стране растет с каждым годом. Главным критерием работоспособности дорожной сети является безопасность пешеходов и водителей. На обеспечение этой безопасности, а также на удобство передвижения транспорта и пешеходов, бесперебойную работу всех компонентов системы нацелен проект «Безопасные дороги» партии «Единая Россия». Депутатский корпус округа принимает в нем активное участие.

Круглов встретился с жителями дома №11 на улице Кирова, обеспокоенными недостаточной безопасностью дорог вокруг дома.

«В частности, было указано на несоблюдение интересов пешеходов: на дороге по Трудовой улице отсутствуют переходы и «лежачие полицейские», было зафиксировано превышение скорости несколькими водителями и так далее. Естественно, проблема будет решаться. Как это нередко случается, на встрече были рассмотрены и иные жалобы, уже не касающиеся безопасности на дорогах, но столь же волнующие граждан», - написал Круглов в своем Instagram-аккаунте.

Также он обсудил с жителями вопросы содержания многоквартирного дома, неисполнение протокола решения собственников, переносы и неисполнение работ по капитальному ремонту.

Ранее единороссы в Госдуме поддержали инициативу о передаче сборов от транспортного налога муниципалитетам. Это позволит на местах тратить совершенно другие по объему денежные средства на содержание улично-дорожной сети в каждом, даже самом маленьком, населенном пункте страны.