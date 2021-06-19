РИАМО - 19 июн. Московские врачи вылечили от коронавируса еще 3395 пациентов, общее количество выздоровевших в мегаполисе достигло 1 113 794, сообщает оперштаб столицы.

За сутки в городе выявлено 9120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 1745 человек. На ИВЛ в больницах находятся 598 человек. За сутки скончались 76 пациентов с пневмонией и положительным тестом на Covid-19.

Москвичам напомнили, что прививку от коронавируса можно сделать бесплатно по предварительной записи в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник или без записи в популярных общественных местах, к примеру, в ТЦ и парках, а также в павильонах «Здоровая Москва».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице у 89,3% зараженных выявлен мутированный индийский штамм коронавируса. Он более агрессивен и заразен.

На текущий момент в столице для борьбы с пандемией продолжают перепрофилировать больницы и госпитали.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>