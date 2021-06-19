РИАМО - 19 июн. В Москве на книжном фестивале «Красная площадь» объявлены имена 50 финалистов третьего сезона Всероссийского литературного конкурса «Класс!» и победитель новой номинации «Выйди из класса». Об этом сообщает пресс-служба организаторов конкурса.

Финалисты в начале сентября приедут в Москву, чтобы побороться за победу в конкурсе. Они будут принимать участие в мастерских с членами жюри и напишут эссе.

На новую номинацию «Выйди из класса» поступило около 100 видеороликов, которые по условиям конкурса должны были рассмешить жюри. В итоге победителем стала Софья Перелыгина из Хабаровского края. Ее ролик, разыгранный как сюжет передачи «Криминальная Россия», о том, почему она и ее одноклассники должны были выйти из класса, не оставил никого равнодушным.

Выбрать 50 лучших рассказов из 90 региональных победителей для всех членов жюри под председательством писателя Майи Кучерской оказалось очень непростой задачей. В жюри вошли писатели и педагоги Нина Дашевская, Ольга Славникова, Марина Степнова, Олег Щвец, Алексей Олейников.

Из 30 регионов-участников в финал прошли ребята из 28 субъектов страны, а два региона – Амурская и Архангельская области выбыли из участия.

Самыми «сильными» регионами можно считать Нижегородскую область, Хабаровский край, Республику Коми и Воронежскую область – все три победителя от этих субъектов-участников прошли в финал. Елизавета Емельянова из Москвы стала трехкратным финалистом конкурса, а Вера Краснобаева из Саратовской области, Евгений Гаврилин из Тулы, Алиса Бараненко из Хабаровская, Елизавета Нечаева из Твери и Дарья Серова из Сыктывкара второй раз проходят в финал.

Все члены жюри читали рассказы под номерами, не зная имен участников и городов проживания.

Участники

В региональным этапе третьего сезона Всероссийского литературного конкурса «Класс!» участие приняли более 12,5 тыс. детей из 30 субъектов РФ: Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Перми, Амурской, Архангельской, Новосибирской, Нижегородской, Тульской, Орловской, Рязанской, Тюменской, Тверской, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Саратовской, Смоленской, Свердловской, Ярославской, Иркутской областей, Хабаровского, Ставропольского, Красноярского, Краснодарского краев, Республик Коми, Адыгея, Татарстан, а также Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.

Самыми популярными темами среди региональных победителей стали «Все дома», «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил» и «Одиночество в наушниках». В сентябре на Московской международной книжной ярмарке будут объявлены имена 6 лауреатов конкурса «Класс!». С работами финалистов можно познакомиться на сайте конкурса по ссылке.

Цели конкурса

Цель проекта – поддержать юных авторов, способных создавать литературно-художественные произведения, которые впоследствии могли бы внести существенный вклад в развитие российской и мировой художественной культуры. На конкурс приглашаются школьники 8-11 классов. Ребятам предлагается написать небольшой рассказ на одну из тем, придуманных членами жюри и одним из победителей второго сезона конкурса.

В основе конкурса – взаимодействие профессиональных писателей с начинающими авторами, которые вместе создают содружество литераторов, заинтересованных в развитии русской культуры и языка. Талантливые мальчишки и девчонки не только получают шанс заявить о себе на всю страну, но и развивают важные для писателя качества: вкус к языку и хорошим книгам, умение точно и емко выражать свои мысли, выдумывать и фантазировать на полную катушку.

Конкурс объединил в общий национальный проект уже существующие творческие и литературные конкурсы и премии: «Живую классику» для младших школьников, «Лицей» для начинающих прозаиков, Форум молодых писателей, а также «Большую книгу» для зрелых авторов.

Всероссийский литературный конкурс «Класс!» проводится под патронажем министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и министерства просвещения России.