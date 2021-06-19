РИАМО - 19 июн. За прошедшие сутки в столице подтвердили 9120 новых случаев заражения Covid-19, всего в мегаполисе на текущий момент зарегистрировано 1 278 265 случаев заболевания, сообщает оперштаб Москвы.

В столице из-за роста количества заболевших число коек для лечения Covid‑пациентов планируют увеличить с 17 тыс. до 24 тыс.

В городе проводится кампания по вакцинации от коронавируса. Сделать прививку можно в 100 пунктах вакцинации на базе московских поликлиник, а также в выездных пунктах в общественных местах и парках.

За последние сутки в России зафиксировано 17 906 новых случаев Covid-19, при этом 17,9% заболевших не имели клинических проявлений инфекции. Также за сутки умерли 466 человек, врачи вылечили 10 684 пациентов.

Всего с начала пандемии в РФ было выявлено 5 299 215 случаев коронавируса, скончались 128 911 пациентов, выздоровели 4 861 343 человека.

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