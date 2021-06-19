РИАМО - 19 июн. К концу следующего года в столице планируется ввести в эксплуатацию 45 объектов здравоохранения, основная часть строится за счет бюджета города. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Развитие медицинской инфраструктуры города особенно в период пандемии остается одной из наших ключевых задач. Необходимо не просто сохранить высокие темпы строительства объектов здравоохранения, но и по возможности их нарастить, чтобы город был готов к любым вызовам в будущем», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что к 2023 году в мегаполисе запланировано ввести не менее 45 объектов здравоохранения.

По его словам, основной ввод объектов здравоохранения в эксплуатацию придется на следующий год.

«Отмечу также, что большая часть медицинских учреждений, запланированных к строительству в ближайшие два года – 38 объектов – возводится за счет городского бюджета», – добавил Бочкарев.

Ранее мэр Москвы, член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Собянин на конференции столичного отделения партии представил программу развития мегаполиса. Одним из приоритетов данной программы останется обеспечение жителей столицы всей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности.

«Наша программа развития Москвы обращена к каждому москвичу. Для кого-то из нас важнее всего надежная система социальной защиты, для кого-то – возможности для учебы, творчества и труда, для кого-то – новое жилье», – отметил мэр.

По его словам, в городе все жителям без исключения нужны безопасность, чистый воздух, качественный транспорт, добротная медицина, комфортные улицы, парки и скверы.

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