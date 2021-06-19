РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. В Подольске представители власти и волонтеры помогли восстановить медаль ветерану Великой Отечественной войны Галине Кудрявцевой, сообщил «РИАМО в Подольске» депутат горсовета Максим Круглов.

Накануне празднования Дня Победы Круглов вместе с волонтерами Победы поздравлял ветеранов и развозил подарки. Кудрявцева обратилась с просьбой восстановить медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945», которую ранее потеряла.

Депутат помог написать необходимое заявление на получение дубликата в органы местной власти. На днях депутат вместе с волонтерами вручил восстановленную медаль ветерану.