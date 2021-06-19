РИАМО - 19 июн. На территории Московского императорского воспитательного дома в Китайгородском проезде археологи обнаружили 8 артефактов XVI века. Специалисты изучат находки, приведут их в порядок, а затем передадут в один из столичных музеев, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Здание заложили в 1764 году при Екатерине II на участке между улицей Солянкой и Москвой-рекой — Васильевском лугу, который принадлежал Василию III, отцу Ивана Грозного. В конце XVI века Васильевский луг вошел в состав Белого города. Найденные археологами предметы быта могли принадлежать местным жителям.

«Такие артефакты представляют собой большую ценность для изучения быта москвичей того времени. Сейчас археологи обнаружили 6 глиняных игрушек. Это всадники и коники, а также свистулька в виде птички», — отметил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Еще обнаружили обломок чернолощеного кумгана — кувшина для воды с узким горлом, носиком, ручкой и крышкой. Из такого сосуда преимущественно в Азии умывались и мыли руки. Купцы привозили эти кувшины в Москву, они были популярны у горожан.

Кроме того, во время археологических исследований найден фрагмент белокаменного надгробия с орнаментом и граффити — буквами, выцарапанными на поверхности камня. Его могли использовать при строительстве, например, в фундаменте дома. Каменные надгробия в то время часто повторно применялись при постройках сооружений.

Археологи тщательно изучат найденные артефакты, отреставрируют их, а затем передадут в музейные фонды.

Археологический сезон стартовал в Москве в июне и продлится до октября. Полевые работы запланированы более чем на 800 площадках, две трети из которых расположены в ТиНАО, там проведут раскопки, наблюдения и исследования.

В 2020 году на территории столицы удалось обнаружить свыше 15 тыс. артефактов.