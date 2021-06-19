РИАМО - 19 июн. С помощью портала госуслуг Московской области планируется проинформировать об обязательной вакцинации от коронавируса 140 тыс. таксистов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«В Московской области для сотрудников сферы услуг, в том числе для водителей такси, введена обязательная вакцинация от коронавируса. Для соблюдения санитарных требований особенно важно проинформировать каждого водителя о необходимости сделать прививку», – сказал министр госуправления, ИТ и связи Московской области Максим Рымар.

Он пояснил, что уведомления об обязательной вакцинации таксисты получат через личный кабинет на областном портале госуслуг.

Кроме того, до 20 июня уведомления о вакцинации от коронавирусной инфекции поступят в личный кабинет предпринимателей региона, которые ранее получали разрешение на работу такси на подмосковном портале.

Водителям следует сделать прививку до 15 июля первым компонентом вакцины или однокомпонентным препаратом, до 15 августа – вторым компонентом.

Обязательная вакцинация от Covid-19 для сотрудников сферы услуг введена в Московской области в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по региону.

С 15 июля при отсутствии прививки водители не будут получать заказы у агрегаторов такси, а деятельность предпринимателей приостановят. За невыполнение данных правил таксистов могут оштрафовать на сумму от 100 до 300 тыс. рублей.

В прошлом году услуга по выдаче разрешения на работу такси на областном портале госуслуг возглавила рейтинг самых популярных услуг для бизнесменов. За ней обратились 70 тыс. раз.

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