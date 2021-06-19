РИАМО - 19 июн. Возгорание произошло в частном доме в деревне Мисцево Орехово-Зуевского округа, в результате ЧП есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Дом горел по всей площади - 60 кв. м, также огонь распространился на стоящую рядом деревянную пристройку.

В 09:45 18 июня специалисты локализовали пожар на площади 84 кв. м, в 10:12 потушили открытое горение. В 12:00 были ликвидированы последствия пожара.

За прошедшие сутки в Подмосковье произошло 69 пожаров, их тушили 606 человек и 173 единицы техники.