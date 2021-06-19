РИАМО - 19 июн. На Кольцевой линии столичного метрополитена полностью завершена работа по обновлению составов, теперь там курсируют только самые новые поезда «Москва-2020», сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Как уточнил заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов, Кольцевая линия московской подземки является одной из наиболее востребованных у пассажиров, ей часто пользуются для пересадки между другими ветками.

«В условиях роста заболеваемости в столице обновление подвижного состава особенно важно: новые поезда имеют встроенную систему автоматического обеззараживания воздуха и очищают его прямо в поездке. Сейчас уже две трети подвижного состава метро относятся к поездам новых поколений, а до конца 2023 года обновление достигнет 80%», — подчеркнул Ликсутов.

Он добавил, что продолжается работа по обновлению поездов на Калужско-Рижской линии метрополитена. Полностью заменить все поезда на данной ветке на составы «Москва-2020» запланировано в 2023 году.

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