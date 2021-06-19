РИАМО - 19 июн. Пространство общественных мастерских «Парк ремесел» работает на ВДНХ в Москве с 2016 года. За это время в парке ремесел прошли более 7 тыс. мастер-классов, творческих и образовательных мероприятий для детей и взрослых, сообщает пресс-служба выставки.

«Парк ремесел — один из семи тематических кластеров ВДНХ. Сегодня он насчитывает свыше 20 творческих пространств для художников, дизайнеров, керамистов и других мастеров», — сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, резиденты проводят для посетителей ВДНХ мастер-классы, лекции и различные интерактивные программы. С момента открытия парка в нем прошли свыше 7 тыс. мероприятий для всей семьи, в том числе в онлайн-формате.

Парк ремесел занимает 25 га в северной части ВДНХ. Он объединяет несколько павильонов и территорию между ними. Флагманский проект — дом ремесел — разместился в отреставрированном павильоне №47 «Свиноводство».

В парке ремесел работают мастерские фарфора и флористики, гончарная, кожевенная, архитектурно-производственная и кондитерская мастерские, а также школа сыроделия и кофейная лаборатория.

Семейный образовательный центр «Городская ферма» - один из резидентов парка ремесел. В нем есть студия витражей и мозаики, мастерская елочных игрушек, фотостудия и крафтовые производства, например, органической косметики, карамели и леденцов.

В условиях пандемии коронавируса ВДНХ работает с соблюдением всех действующих санитарных правил. Всем гостям необходимо держать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

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