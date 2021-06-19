РИАМО - 19 июн. Новый ночной маршрут запустят в столице 26 июня, автобус Н15 будет курсировать между станцией метрополитена «Китай-город» и вокзалом Восточный, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Интервал движения составит 30 минут. Автобус будет делать остановки у станций метро «Китай-город», «Комсомольская», «Красносельская», «Сокольники», конечная — вокзал Восточный.

Восточный — первый вокзал, который открылся в Москве за 100 лет. Новый вокзал полностью включен в городскую транспортную инфраструктуру. Благодаря ночным автобусам добраться до вокзала и уехать с него можно круглосуточно. Всего там останавливается 13 ночных рейсов.

Вокзал входит в состав крупного транспортно-пересадочного узла «Черкизово», объединяющего станцию «Черкизовская» Сокольнической линии метро, станцию МЦК «Локомотив» и наземный городской транспорт.

В целом пассажиры вокзала смогут сэкономить около 40 минут в пути благодаря его удобному расположению. Так, с 29 мая на Восточном начали останавливаться автобус №171 «Камчатская улица - Электрозаводский мост». Им могут воспользоваться жители района Гольяново.