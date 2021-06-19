РИАМО - 19 июн. В торговом центре на территории городского округа Химки произошел пожар вечером 18 июня, огонь потушили, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Возгорание случилось по адресу: микрорайон Сходня, ул. Кирова, д. 1. Там загорелся утеплитель на первом этаже.

В 20:15 пожар локализовали на площади 0,5 кв. м, в 20:20 ликвидировали открытое горение. В 20:48 специалисты полностью потушили пожар.

В результате инцидента пострадавших нет.

За минувшие сутки в Подмосковье произошло 69 пожаров, их тушили 606 человек и 173 единицы техники.