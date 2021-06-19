РИАМО - 19 июн. В связи с обострением эпидемиологической обстановки по коронавирусу в столице будут открыты еще 2 обсерватора для пациентов с легкой формой заболевания, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В них будут принимать людей с легким течением коронавируса, которые по разным причинам не могут самоизолироваться дома.

«У нас продолжали работать два обсерватора на базе филиала Московского городского центра реабилитации в Крылатских холмах и санатории им. Артема Сергеева. Мы уже открыли еще одно обсервационное пространство – на базе комплексного реабилитационно-образовательного центра», - сказала Ракова.

По ее словам, с 20 и 25 июня в городе откроют еще 2 таких учреждения. Таким образом, в мегаполисе будут работать 5 обсерваторов, рассчитанных на порядка 600 взрослых и около 50 детей.

«Каждому гостю мы обеспечим должное внимание. За все время работы обсерваторы приняли уже около 13 тыс. человек. Их открытие позволит замедлить широкое распространение вируса и помочь взрослым и детям переболеть в комфортных условиях под наблюдением специалистов», - подчеркнула заммэра.

С 20 июня откроют обсерватор на базе реабилитационного центра для инвалидов «Царицыно», с 25 июня – на базе социально-реабилитационного центра ветеранов войн и ВС на Олимпийском проспекте. Оба учреждения будут работать для взрослых пациентов.

В обсерваторах гостям создадут максимально комфортные условия. Там организуют многоразовое питание, шкафчики для личных вещей, досуг. Для маленьких пациентов будут работать педагоги, также в учреждениях есть игры и раскраски.

Сотрудники обсерваторов наблюдают за выздоровлением пациентов, состоянием их здоровья. Заболевшим измеряют уровень насыщения крови кислородом, давление, а также температуру тела. Еще в данных учреждениях несколько раз в день дезинфицируют полы и поверхности, которых касаются или могут касаться гости.

Медсопровождение обсерваторов осуществляют сотрудники городских поликлиник.

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