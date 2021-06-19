РИАМО - 19 июн. Власти Москвы запланировали в течение 2 недель увеличить количество коек для больных коронавирусом с 17 тыс. до 24 тыс., сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Два дня назад городская клиническая больница №15 им.и О.М. Филатова была вновь полностью перепрофилирована для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. К уже имеющимся на тот момент мощностям в больнице было развернуто 1,6 тыс. коек», - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, пациентов с коронавирусом также начали принимать в родерах, которые расположены на территориях действующих Covid-стационаров мегаполиса.

Она отметила, что на сегодняшний день прием пациентов с коронавирусной инфекцией ведут 16 стационаров, 2 детские больницы, 5 резервных госпиталей, а еще родеры на территориях 8 больниц.

Допкойки появятся в многопрофильных клиниках и федеральных центрах в мегаполисе: ГКБ им. Ф.И. Иноземцева, ГКБ №24 и родер на ее территории, клинической больнице Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, ГКБ №51, госпиталь для ветеранов войн №3 и другие.

Через неделю новые места для Covid-пациентов организуют в ГКБ №29 им. Н.Э. Баумана, нефрологическом корпусе ГКБ №52 с родером и в родере на территории ГКБ №17. Также через 2 недели дополнительные койки появятся в ГКБ №31.

В мегаполисе проводят кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции. В городе открыты 100 пунктов на базе поликлиник, а также прививку можно сделать в общественных местах, где работают выездные бригады медиков.

До 11 июля горожане, впервые получившие первый компонент вакцины от Covid-19, могут выиграть автомобиль. Еженедельно по средам будут проводить розыгрыш.

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