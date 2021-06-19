РИАМО - 19 июн. В субботу в Подмосковье и Москве температура воздуха может подняться до плюс 29 градусов, осадков не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в столице составит плюс 27-29, по Московской области - плюс 24-29 градусов. Юго-западный ветер разовьет скорость 3-8 м/с.

Атмосферное давление в середине дня составит 755 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха будет порядка 40%.

Для метеочувствительных людей с различными заболеваниями солнечная жаркая погода с пониженным содержанием кислорода в воздухе и повышенным давлением может оказать нагрузку на организм. Им советуют избегать длительного пребывания на воздухе, особенно днем. Также рекомендуется соблюдать питьевой режим, поддерживать организм назначенными лекарствами.