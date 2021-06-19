РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 июн. Жилой комплекс «Белые Росы» в подмосковных Котельниках передадут Фонду защиты прав дольщиков в целях завершения строительства объектов, сообщил глава городского округа Сергей Жигалкин.

Совместно с руководством Люберецкой городской прокуратуры и представителем Главгосстройнадзора Московской области Жигалкин провел выездное совещание и проверил состояние проблемных стройобъектов - ЖК «Белые Росы» и корпуса 17а в ЖК «Белая Дача».

«По первому жилому комплексу сейчас ведется процесс передачи объектов Фонду защиты прав граждан для завершения их строительства. В III квартале специалисты должны приступить к техническому обследованию жилых домов для определения сметной стоимости, а также получить разрешение на строительство. До августа корпус 17а получит разрешение на ввод в эксплуатацию», - написал Жигалкин в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что на данный момент в ЖК завершаются отделочные работы в местах общего пользования, монтаж внутренних инженерных систем и благоустройство.

«Со вводом этих жилых домов в Котельниках будет решен вопрос с проблемными объектами на территории городского округа. На начало 2020 года у нас было 7 проблемных объектов», - заключил глава.