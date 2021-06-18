РИАМО - 18 июн. В учреждениях культуры, подведомственных Минкультуры России, в Москве с 18 по 29 июня допустимую заполняемость залов сократили до 50%, при этом в зале могут находиться одновременно не более 1 тыс. человек, соотвествующий приказ опубликован на сайте министерства культуры России.
Это сделано для снижения распространения коронавируса.
Текущий режим работы связан с установленными Роспотребнадзором требованиями и рекомендациями. Также мероприятия будут проводиться исключительно при наличии посадочных мест.
18 июня в столице выявили 9056 новых случаев коронавируса. Популяционный иммунитет в столице оказался ниже, чем рассчитывалось ранее и составляет 25%. В городе от Covid-19 привились 1,5 млн человек.
Сделать прививку от коронавируса можно в пунктах вакцинации 100 столичных поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» в парках, центрах госуслуг, в торговых центрах и других популярных общественных пространствах.
Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>
Когда делать прививку от клещевого энцефалита и сочетается ли она с вакциной от коронавируса, читайте в материале РИАМО.
Подробнее о показаниях и противопоказаниях к прививкам, а также возможных «побочках» смотрите в инфографике РИАМО.
Как туристам оформить международный паспорт вакцинации в Домодедове, читайте в материале РИАМО.
На данный момент в России зарегистрировано три вакцины от Covid‑19. О принципах их работы, эффективности и возможных «побочках» – в материале РИАМО.
Сотрудница редакции выяснила, сформировались ли у нее антитела после двух прививок.
Сотрудница агентства рассказала, была ли у нее неприятная реакция после второй прививки.
Врач‑терапевт развеял некоторые популярные мифы о прививке от коронавируса.
Все что нужно знать о вакцинации в подробной видеоинструкции
Редактор РИАМО рассказывает о личном опыте вакцинации в московской поликлинике и побочных эффектах прививки.
Все этапы онлайн‑записи на прививку от Covid -19 в подробной видеоинструкции.
Как работает мобильный пункт вакцинации в самом центре Москвы, выяснила корреспондент РИАМО.
Где откроются выездные пункты вакцинации, кто может сделать в них прививку от коронавируса и что нужно взять с собой, читайте в материале РИАМО.
Как записаться на прививку от Covid‑19 в Москве и кто может пройти вакцинацию, читайте в материале РИАМО.
В чем основные отличия двух отечественных вакцин от COVID‑19 – читайте в материале РИАМО.
Как действует новая вакцина против COVID‑19, разбиралась обозреватель РИАМО.
Почему люди становятся добровольцами, и какие последствия у вакцинации, читайте в материале РИАМО.
Кто может принять участие в исследовании вакцины от COVID‑19 и как проходит вакцинация, читайте в материале РИАМО.
Специалисты прокомментировали самые расхожие страхи о вакцинации против Covid‑19.
Подробнее о том, как работает вакцина от коронавируса «Спутник V», смотрите в инфографике РИАМО.
Что представляет из себя первая в мире российская вакцина против коронавируса, читайте в материале РИАМО.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии