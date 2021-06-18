РИАМО - 18 июн. В учреждениях культуры, подведомственных Минкультуры России, в Москве с 18 по 29 июня допустимую заполняемость залов сократили до 50%, при этом в зале могут находиться одновременно не более 1 тыс. человек, соотвествующий приказ опубликован на сайте министерства культуры России.

Это сделано для снижения распространения коронавируса.

Текущий режим работы связан с установленными Роспотребнадзором требованиями и рекомендациями. Также мероприятия будут проводиться исключительно при наличии посадочных мест.

18 июня в столице выявили 9056 новых случаев коронавируса. Популяционный иммунитет в столице оказался ниже, чем рассчитывалось ранее и составляет 25%. В городе от Covid-19 привились 1,5 млн человек.

Сделать прививку от коронавируса можно в пунктах вакцинации 100 столичных поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» в парках, центрах госуслуг, в торговых центрах и других популярных общественных пространствах.

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