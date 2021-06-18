РИАМО - 18 июн. Эксперты считают, что за поддельные справки о вакцинации в столице скоро начнут наказывать максимальным образом, сообщает «Вечерняя Москва».
Сейчас поддельная cправка о прививке от Covid-19 в Москве стоит около 3 тыс. рублей.
«Здесь надо разделить, что есть ситуация двух уровней: незаконная продажа на сторону легальных сертификатов, которые официально изданы, зарегистрированы, подлинные и находятся в пунктах вакцинации, а есть на 100% поддельная продукция из нелегальных типографий, лишь претендующая на официальность», - сказал правовой эксперт Общественной палаты России Борис Пантелеев.
По его словам, врачей и чиновников можно привлекать по ст. 125 «Оставление в опасности» или по ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». По последней статье максимальное наказание — до семи лет лишения свободы в зависимости от тяжести нанесенного вреда чьему-либо здоровью.
«Нужно аргументированно разложить все по фактам, доказать реальную опасность болезни. Вместо этого проводится банальная агитация без подкрепляющей ее информации. От такой работы толку не будет — результат очевиден: темпы вакцинации намного ниже имеющихся возможностей в нашей стране», — считает председатель общероссийского движения «Сильная Россия», правозащитник Антон Цветков.
Эксперты ожидают, что прокуратура Москвы начнет проверят подлинность всех предоставляемых справок. Полиция завела уже 24 уголовных дела о поддельных справках в столице.
Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% граждан, работающих в сфере услуг. До 1 июля в городе создадут информационную систему для контроля за вакцинацией.
В столице за минувшие сутки выявили 9056 новых случаев коронавируса. Популяционный иммунитет в столице оказался ниже, чем рассчитывалось ранее, и составляет 25%. В городе от Covid-19 привились 1,5 млн человек.
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