РИАМО - 18 июн. Организаторам массовых мероприятий в Москве грозит штраф или приостановление деятельности за несоблюдение мер профилактики Covid-19, сообщает РИА Новости.

Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса до 29 июня включительно в Москве приостановили проведение зрелищных мероприятий с числом участников более 1 тыс. человек. При проведении разрешенных мероприятий необходимо организовывать посадочные места согласно требованиям Роспотребнадзора.

«За несоблюдение установленных требований к организаторам применяется административная ответственность в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ для индивидуальных предпринимателей – до 50 тыс., для юридических лиц - до 300 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток», - сказал начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

Популяционный иммунитет от коронавируса в Москве оказался ниже, чем рассчитывалось ранее, и составляет 25%. От Covid-19 привились 1,5 млн горожан. Сделать прививку можно в поликлиниках, МФЦ, торговых центрах и других общественных пространствах.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% граждан, работающих в сфере услуг. До 1 июля в городе создадут информационную систему для контроля за вакцинацией.

19 июня в Москве стартует эксперимент по введению Covid-free зон в ресторанах и кафе. Посещение таких заведений будет возможно по QR-коду, который подтверждает вакцинацию от коронавируса.

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