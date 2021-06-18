РИАМО - 18 июн. Чтобы подать заявку на вакцинацию от коронавируса, подмосковным предприятиям нужно заполнить форму на сайте по профилактике коронавируса Минздрава Московской области (https://covid.mz.mosreg.ru/), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Для удобства компаний, работающих на территории Подмосковья, мы запустили такой онлайн-сервис. Он позволяет организовать вакцинацию от Covid-19 на предприятии фактически в один клик. После того, как организация оставит заявку, с ней свяжется медицинская организация и сообщит время и дату выезда», - сказала зампред правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Прохождение вакцинации сотрудниками будут контролировать через региональный портал госуслуг. При этом будут автоматически сверяться данные о вакцинированных и переболевших сотрудниках через федеральный электронный регистр.

Ранее главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова подписала постановление, согласно которому обязательную вакцинацию от коронавируса должны пройти не менее 60% от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения и ряде других.

Вакцинацию проводят только лицам старше 18 лет и после осмотра врача. Сделать прививку можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ.

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