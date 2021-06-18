РИАМО - 18 июн. Вблизи улицы Федора Полетаева на юго-востоке столицы мальчик катался на самокате, упал в жидкий асфальт и получил ожоги, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел 17 марта. По данным следствия, на улице ранее проводились ремонтные работы дорожного покрытия и асфальт не остыл.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, планируется назначить медицинскую экспертизу, чтобы установить тяжесть ожогов. Следствие даст правовую оценку действиям (бездействиям) сотрудников организации, проводившей ремонтные дорожные работы.

Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ. Расследование продолжается.

Аналогичный случай произошел на востоке Москвы на ул. Сахалинской 26 мая. Тогда 9-летний мальчик упал в горячий асфальт на роликах. СК также возбудил уголовное дело.