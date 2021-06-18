РИАМО - 18 июн. Сейчас у 60% москвичей есть иммунитет к уханьскому штамму коронавируса за счет вакцинации, перенесенной болезни и антител, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, по отношению к новому штамму популяционный иммунитет, по предварительным расчетам, снижается почти в два раза и более, то есть пандемия, по сути, началась заново.

«Причем с тяжелыми последствиями. Именно поэтому мы видим такой взрывной рост заболеваемости, большой рост госпитализаций, просто огромный рост госпитализаций. Мы вводим чуть ли не каждый день новые больницы, новые корпуса в борьбу с Covid-19 и еле-еле успеваем», - сказал Собянин в интервью Первому каналу.

Сейчас в Москве проходит массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в пунктах вакцинации в 100 поликлиниках, а также без предварительной записи: в павильонах «Здоровая Москва» в парках, центрах госуслуг, в торговых центрах и других популярных общественных пространствах.

С 19 июня начинается эксперимент по введению Covid-free зон в московских ресторанах. Они смогут работать после 23:00 для посетителей, которые имеют сертификат о получении второго компонента вакцины от коронавируса, подтверждаемый QR-кодом.

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