РИАМО - 18 июн. Всем людям, которые когда-либо имели тяжелые аллергические реакции, нужно сдать анализы на аллергию к компонентам вакцины от Covid-19 перед прививкой, сообщает «Вечерняя Москва».

«Аллергологи рекомендуют проводить изначально анализ на предмет наличия аллергии к компонентам вакцины. Но это касается тех людей, у которых в анамнезе были как раз такие реакции, как отек Квинке или анафилактические реакции», — сказал эпидемиолог Эдуард Шунков.

По его словам, если у человека повышен фон иммуноглобулинов Е, то нужно выяснить причину и с особой осторожностью проводить прививку. Также врач добавил, что 3 дня до и 3 дня после вакцинации нельзя пить алкоголь.

«Любое лекарство выводится через печень и почки. Если говорить о вакцине, то тут другой механизм действия. Но все равно, так как это является лекарственно-иммунобиологическим препаратом, имеет смысл снизить нагрузку на печень и почки, которые в первую очередь страдают от воздействия алкоголя», — объяснил Шунков.

Врач отметил, что менять рацион питания необходимости нет. По его словам после вакцинации важно снизить физические нагрузки, больше отдыхать и высыпаться. Так организм лучше выработает антитела.

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