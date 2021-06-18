РИАМО - 18 июн. Полиция проводит работу по выявлению фактов организации, изготовления и сбыта фиктивных справок об отсутствии коронавирусной инфекции и поддельных сертификатов о вакцинации на территории Московского региона, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
Уже возбуждено 24 уголовных дела, из которых 23 - по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», а 1 – по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Из них 3 уголовных дела направлены в суд.
Например на севере столицы в ходе «контрольной закупки» задержали женщину, которая за 5 тыс. рублей продала поддельные сертификаты.
А на северо-востоке города задержали мужчину, который выполнял функции курьера и при себе у него были справки о вакцинации на различные имена. В ходе дальнейших мероприятий нашли организатора сбыта, который дал признательные показания и вскоре предстанет перед судом.
Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% граждан, работающих в сфере услуг. До 1 июля в городе создадут информационную систему для контроля за вакцинацией.
18 июня в столице выявили 9056 новых случаев коронавируса. Популяционный иммунитет в столице оказался ниже, чем рассчитывалось ранее и составляет 25%. В городе от Covid-19 привились 1,5 млн человек.
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