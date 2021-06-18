РИАМО - 18 июн. С 21 июня гости Останкинской телебашни в Москве смогут посетить все смотровые площадки и новое кафе, сообщается на сайте Останкинской телебашни.

Вновь станут доступны знаменитый стеклянный пол, площадка с шикарным панорамным видом, а также интерактивный мультимедийный комплекс.

У подножия телебашни открыли новое гриль-кафе «Эфир» с летней верандой.

В день открытия на самом здании башни покажут световое шоу. С 21:00 до 23:00 с небольшими перерывами его можно будет увидеть из разных точек Москвы.